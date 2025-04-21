30 очков Митчелла помогли «Кливленду» обыграть «Майами»

Завершился первый матч плей-офф НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась уверенной победой хозяев со счётом 121:100.

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Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Донован Митчелл, который записал в свой актив 30 очков, пять подборов и четыре передачи. В составе «Хит» лучшую результативность показал центровой Эдрис Адебайо, который оформил 24 очка, девять подборов и три передачи.

Таким образом, «Кливленд» повёл в серии со счётом 1-0.

По итогам регулярного чемпионата «Кливленд» занял первое место Восточной конференции. «Майами», в свою очередь, финишировал на десятом месте Востока.