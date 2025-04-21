Стал известен MVP Евролиги нынешнего сезона
Атакующий защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата Евролиги нынешнего сезона. Об этом информирует Eurohoops. Ожидаетcя, что официальный анонс Евролиги последует в ближайшее время.
В нынешнем сезоне Нанн принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата Евролиги, в которых в среднем набирал 21,1 очка, 3,6 подбора и 4,3 передачи. Кендрик реализовывал 57,3% двухочковых бросков, 42,6% трёхочковых и 86% штрафных. «Панатинаикос» по итогам регулярного чемпионата занял третье место в турнирной таблице, одержав 22 победы при 12 поражениях. В первом раунде плей-офф команда сыграет с «Анадолу Эфес».