Российская теннисистка объявила о помолвке с экс‑баскетболистом ЦСКА

Бывший баскетболист ЦСКА и УНИКСа Михаил Кулагин, сейчас выступающий за «Самару, сделал предложение российской теннисистке Яне Сизиковой, об этом спортсменка сообщила в социальной сети.

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Сизикова выложила фотографию с кольцом на безымянном пальце руки и написала: «Ну, в общем да». На фото был отмечен аккаунт Кулагина в социальной сети.

Кулагину 30 лет, он двукратный чемпион Евролиги и четырехкратный чемпион Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА, также баскетболист побеждал в Единой лиге с УНИКСом. Сизиковой 30 лет, в ее активе шесть титулов WTA в парном разряде.