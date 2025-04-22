Леброн назвал единственную вещь, которая его сейчас волнует в баскетболе

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что на данном этапе карьеры, его волнует исключительно участие в плей-офф. В настоящий момент спортсмену 40 лет.

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«Да, регулярный чемпионат это весело, но на данном этапе карьеры меня волнует только плей-офф. Я полностью сосредоточен на процессе. Когда дело доходит до плей-офф, баскетбол определённо как наркотик», — сказал Джеймс в своём подкасте Mind The Game.

Напомним, в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес» встречается с «Миннесотой Тимбервулвз». После первого матча в серии повела «Миннесота».