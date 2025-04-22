Президент Единой лиги: очень странные результаты в плей-офф НБА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о предстоящем старте плей-офф в чемпионате. Первые четвертьфинальные серии начнутся уже сегодня, 22 апреля, двумя играми: «Зенит» примет «Парму», а «Локомотив-Кубань» встретится с «Уралмашем».

«Уровень интриги в плей-офф покажут первые игры. Пара «Локо» – «Уралмаш» выглядит наиболее непредсказуемой. Но настолько большие изменения произошли в составах клубов после регулярного чемпионата, что, какой баскетбол будет в плей-офф, какие игроки будут занимать ключевые позиции в тренерских идеях, мы увидим лишь после первых игр. Плей-офф начался и в Национальной баскетбольной ассоциации, где очень интересные игры и очень странные результаты – по 50 очков некоторые проигрывают. У нас же плей-офф обещает быть непредсказуемым, надеемся, что будет без сухих серий», — приводит слова Кущенко ТАСС.