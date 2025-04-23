«Богохульство». Раскрыта реакция игроков НБА на обмен Дончича и Дэвиса

Издание The Athletic провело опрос игроков НБА, где, помимо прочего, поинтересовалось их мнением относительно обмена между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». По условиям сделки, в калифорнийский клуб отправился Лука Дончич, а команда из Техаса получила Энтони Дэвиса. Участие в опросе приняло более 150 игроков из 30 команд.

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16 игроков в своих ответах использовали слово «шокирован», а 18 назвали сделку «сумасшедшей». «Моей немедленной реакцией стало: «Какого чёрта?» — сказал один из опрошенных игроков.

Многие баскетболисты признались, что просто не поверили в случившееся, когда услышали об обмене. «Это один из тех моментов, которые никогда не забудешь. Например, когда умер Майкл Джексон или случились теракты 11 сентября. Эти моменты навсегда останутся в памяти», — поделился один баскетболист.

Большинство опрошенных игроков критически относились к решению «Маверикс», заявив следующее:

«Неумно».

«Одно из худших баскетбольных решений, которые я когда-либо видел».

«Мне это не нравится. Плохой обмен».

«Богохульство».

«Шок. Всё ещё не понимаю этого».

Некоторые игроки, принявшие участие в опросе, рассказали, что были озадачены мотивами «Далласа», другие посчитали, что сделка может быть выгодна для обеих команд, если обменянные игроки будут здоровы.