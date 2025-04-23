Андрей Кириленко высказался о топ-5 российских баскетболистов всех времён

Чемпионат.com

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о пяти самых сильных баскетболистах в истории российского баскетбола. Также Андрей вспомнил о легендарных советских игроках.

Кириленко высказался о топе-5 российских баскетболистов всех времен
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«Довольно часто меня спрашивают, кого бы я включил в топ-5 российских игроков всех времён. Сразу скажу — это субъективная история, и мне точно не хочется никого обидеть. У нас было огромное количество крутых игроков, и выбрать всего пятерых — это непростая задача Если говорить о легендах всех времён, то в пятёрке будут Сергей Белов и Александр Белов — великие игроки, на которых равнялись поколения. Конечно, Арвидас Сабонис — он представлял Литву, но играл в составе сборной СССР и был одной из самых ярких фигур в истории баскетбола. Невозможно не вспомнить Шарунаса Марчюлениса и Римаса Куртинайтиса — оба играли на позиции второго и третьего номера и были важны для сборной. Отдельно стоит отметить Александра Волкова — универсального форварда, ставшего одним из первых советских игроков в НБА. Вместе с ним вспоминаются и Сергей Тараканов с Анатолием Мышкиным — мощные форварды, лидеры сборной 80-х. А дальше — самое сложное. Первая позиция. Столько сильных разыгрывающих! Валдис Валтерс, Станислав Ерёмин, Иван Едешко — выделить одного просто невозможно. Если же говорить только о российских игроках, мой топ-5 такой: первый номер — Лёша Швед. Хотя и Вася Карасёв, и Сергей Базаревич, и Женя Пашутин великолепно справлялись с этой ролью; форварды — Сергей Моня и Виктор Хряпа. К ним же можно смело отнести Сергея Панова и Андрея Фетисова — их вклад в наш баскетбол огромен; центровой — как бы я ни любил Тимофея Мозгова, возьму в свою пятёрку Михаила Михайлова. Я вырос на его игре, он выступал за «Светлану» и за «Спартак» в Санкт-Петербурге, и у меня к этому выбору ещё и ностальгические чувства; второй номер — Виталий Фридзон. Хотя конкуренция здесь бешеная: Захар Пашутин, Игорь Куделин. Конечно, это очень нечестный рейтинг. Когда смотришь на кого-то со стороны, кажется, что он был круче. Когда играешь с ним — понимаешь его сильные и слабые качества, его «не баскетбольную» сторону, и восприятие меняется. И всё равно, я уверен, что кого-то точно забыл. По вашему мнению, кого из тех, кто круто играл, я не упомянул?» — написал Кириленко на своей странице в социальных сетях.

Недавно Кириленко поделился мнением о самом главном качестве для спортсмена.

Баскетбол
Анатолий Мышкин
Арвидас Сабонис
Иван Едешко
Римас Куртинайтис
Андрей Фетисов
Станислав Еремин
Захар Пашутин
Сергей Моня
Виктор Хряпа
Александр Белов
Михаил Михайлов
Сергей Белов
Андрей Кириленко
Виталий Фридзон
Тимофей Мозгов
Сергей Панов
Александр Волков
Спартак