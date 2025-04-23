Названы все уникальные достижения, покорившиеся Йокичу в сезоне НБА

Портал NBA Retweet подытожил все уникальные достижения, которые покорились сербскому центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу в регулярном чемпионате нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Список уникальных достижений, покорившихся Йокичу в регулярном сезоне НБА — 2024/2025:

1) быстрее всех в истории Национальной баскетбольной ассоциации достиг отметок в 16 тыс. очков, 8 тыс. подборов и 5 тыс. результативных передач;

2) стал первым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл из не менее 30 очков, 20 подборов и 20 результативных передач;

3) обладает самым высоким рейтингом эффективности игрока (PER);

4) единственный центровой в исторнии североамериканской лиги, сделавший трипл-дабл в среднем за сезон;

5) набрал больше всех очков в истории НБА при трипл-дабле (61).