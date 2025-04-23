Игроки НБА рассказали, что их бесит и кто достоин MVP

Кого бояться и кто переоценён — в большом опросе The Athletic.

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Тайные разговоры в раздевалках, обрывки фраз на разминке, шёпот между свистками — именно там рождаются настоящие мысли игроков НБА о том, что творится в лиге. Эти слова редко доходят до заголовков, почти никогда не попадают в эфир и точно не выносятся на всеобщее обсуждение. Слишком честно, слишком остро, слишком рискованно. Но один раз в год правила меняются. Анонимный опрос от The Athletic превращается в откровенный микрофон, где баскетболисты наконец могут говорить без фильтров. Без камер. Без страха. Без шансов на скандал. В этом году 158 игроков из всех 30 команд выложили всё, что думают. Итог — не банальный список мнений, а настоящее рентгеновское сканирование современной НБА, которое больше нигде не найти.

В категории MVP игроки отдали большинство голосов Шею Гилджес-Александеру. Да, цифры у него впечатляющие, но это не главное. Как показал опрос, Шей — это сердце «Оклахомы», её ритм, её решающий голос, когда всё висит на волоске. 68 побед в сезоне? Это его заслуга. А вот Никола Йокич, едва не оформивший трипл-дабл из 30 очков за сезон и снова сделавший «Денвер» грозной силой, остался вторым. Не потому что перестал быть гением — его игру все признают уникальной. Просто время неумолимо: эра меняется. И Гилджес-Александер стал символом этой смены. Он — новая модель доминирующего защитника, который переписывает правила игры для всей НБА.

Когда разговор зашёл о главных претендентах на титул, мнения игроков оказались удивительно едиными. «Бостон» уверенно взял львиную долю голосов. Глубина состава, стабильность, вариативность в атаке и опыт недавних финалов — всё это делает их машиной, которая способна адаптироваться под любого соперника. Их просто сложно остановить. На втором месте — «Оклахома». Забудьте о штампе «перспективной команды». Сейчас это полноценный претендент, который играет мощно, уверенно и слаженно. Сильная защита, сыгранное ядро, грамотный тренерский штаб — всё на месте. Также в списке оказался «Кливленд», который привлёк внимание лучшим результатом на Востоке и шикарным движением мяча. Но вот «Голден Стэйт» стал, пожалуй, самым неожиданным выбором. Казалось бы, возраст догоняет ветеранов, однако добавление Джимми Батлера вдохнуло в них новую жизнь. Некоторые игроки отметили: дело не только в составе, но и в менталитете. «У них есть победители, которые знают, как брать титулы. Это по-прежнему имеет значение».

Когда речь зашла о будущем лиги и том, кто станет её новым лицом, мнения оказались куда менее однозначными. Виктор Вембаньяма всё ещё главный кандидат, но с оговорками. Его проблемы со здоровьем заставили задуматься, сможет ли он выдержать бешеный ритм НБА. Энтони Эдвардс, несмотря на яркость на паркете и уверенность в себе, оказался менее очевидным выбором — отчасти потому, что сам не горит желанием брать на себя эту роль. Он открыто говорил, что не стремится быть «лицом лиги», и, судя по всему, многие игроки его понимают. Комментарии в этом разделе опроса ясно дают понять: эпоха единственного суперлидера, который объединяет всю аудиторию, уходит в прошлое. Быть главной звездой теперь — значит жить под постоянным давлением, и далеко не все готовы платить такую цену.

Интересным получился и блок о переоценённых и недооценённых игроках. Тайриз Халибёртон возглавил список переоценённых, несмотря на прогресс «Индианы». Причина? Многие считают, что его успех в плей-офф был больше заслугой травм соперников, чем его собственной игры. Среди других «переоценённых» оказались Руди Гобер и Трей Янг. Гоберу припомнили его слабость в защите на периметре, которая делает его уязвимым в современных схемах. А Янг получил критику за нестабильность и проблемы в обороне. В категории недооценённых чаще всего звучали имена Деррика Уайта, Кейда Каннингема, Остина Ривза и Нормана Пауэлла. По мнению опрошенных, эти парни делают важнейшую работу, но остаются в тени более громких имён.

Оценка клубов — это зеркало того, как лигу видят её игроки изнутри. «Голден Стэйт» стабильно держит корону эталона: культура, доверие, грамотные решения и комфорт для баскетболистов — всё на высшем уровне. «Оклахома» уверенно закрепилась среди уважаемых организаций благодаря системному подходу и стойкости под давлением. «Бостон» и «Клипперс» тоже получили признание за инвестиции в инфраструктуру и развитие, которые дают результат. А вот «Хорнетс», «Уизардс» и «Пеликанс» оказались на другом краю спектра. Игроки просто не доверяют этим клубам. Причина? Не только слабые результаты, но и атмосфера, сомнительный подход к восстановлению и отсутствие связи между руководством и командой.

С тренерами вышла похожая история. Лидером по уважению стал Марк Дэйгнолт — под его руководством «Оклахома» превратилась в команду без слабых мест. Его отмечают за умение задействовать каждого игрока и строить систему, где все чётко знают свою роль. Эрика Споэльстру, несмотря на проблемы «Майами» в этом сезоне, всё равно считают одним из самых надёжных и гибких специалистов в лиге. Также много похвалы получили Джо Маззулла и Кенни Аткинсон, которые смогли поднять свои команды на новый уровень. А вот в антирейтинге тренеров — Брайан Кифф из «Вашингтона» и уволенный после провального сезона Майк Буденхольцер. Киффа раскритиковали за отсутствие прогресса, а Буденхольцера — за то, что не смог объединить звёздный состав «Финикса» в настоящую команду.

Опрос затронул и неформальные темы — например, кто считается самым грозным в потенциальной драке. И снова первым тут оказался Джеймс Джонсон. За ним — Айзея Стюарт и Стивен Адамс. На первый взгляд это выглядит шуткой, однако на самом деле такие ответы многое говорят о том, как в НБА воспринимают силу — как физическую, так и моральную.

Вопрос об аналитике разделил мнения. Примерно треть игроков уверена, что зависимость от цифр делает игру предсказуемой и убивает креатив. Другие, напротив, считают, что аналитика помогает находить скрытые резервы и делать команду эффективнее. А многие заняли золотую середину: анализ важен, но он не должен подменять интуицию и опыт. Интересно, что этот вопрос не вызвал конфликта — лишь сдержанное несогласие и желание объяснить свою точку зрения, а не навязать её.

Ещё одной горячей темой стало предложение Адама Сильвера сократить четверти до 10 минут. Игроки восприняли эту идею в штыки. Главные аргументы — разрушение ритма игры, меньше возможностей для ролевых игроков и искусственное изменение сути баскетбола. Один из респондентов коротко и резко выразил общее настроение:

«Это худшая идея, которую я слышал за всё время в лиге».

Тема баланса между атакой и защитой вызвала немало споров. Несмотря на последние изменения в правилах, большинство игроков считают, что нападение всё ещё имеет явное преимущество. Некоторые отметили, что судейство слишком часто зависит от статуса игрока — защитникам позволяют меньше, особенно если они противостоят звёздам. Это не только влияет на ход игры, но и создаёт чувство несправедливости, которое раздражает многих.

Партнёрства с букмекерскими платформами, активно развивающиеся в последние годы, вызвали противоречивые отзывы. Да, игроки признают, что это важный источник доходов для лиги, однако обратная сторона медали становится всё более ощутимой. Растёт давление со стороны фанатов, увеличивается агрессия в соцсетях, а скандалы, как в случае с Джонтеем Портером, поднимают вопросы о том, где проходят границы. Многие считают, что лига пока не научилась выстраивать систему регулирования в этой сфере.

Идея сокращения регулярного сезона также оказалась непопулярной. Большинство игроков выступили против. Они готовы обсуждать перераспределение нагрузки, уменьшение количества «бэк-ту-бэк» игр и улучшение логистики, но только при условии сохранения зарплат. Для многих регулярный сезон — не про заработок, а про возможность показать себя, набрать форму, дать шанс молодым игрокам. Сокращение календаря воспринимается как попытка превратить НБА в более лёгкое развлечение в ущерб спортивной составляющей.

Итоги опроса вновь показали: у игроков есть свой голос, и он может быть намного честнее и громче, чем любые официальные заявления. Здесь нет показного эпатажа, но есть реальное понимание того, как устроена лига изнутри. Эти откровения раскрывают суть НБА лучше, чем десятки аналитических передач.