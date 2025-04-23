Результаты анонимного опроса игроков НБА в 2025 году: кто лидирует в MVP, какие команды возьмут титул и другие вопросы

Чемпионат.com

Кого бояться и кто переоценён — в большом опросе The Athletic.

Игроки НБА рассказали, что их бесит и кто достоин MVP
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Тайные разговоры в раздевалках, обрывки фраз на разминке, шёпот между свистками — именно там рождаются настоящие мысли игроков НБА о том, что творится в лиге. Эти слова редко доходят до заголовков, почти никогда не попадают в эфир и точно не выносятся на всеобщее обсуждение. Слишком честно, слишком остро, слишком рискованно. Но один раз в год правила меняются. Анонимный опрос от The Athletic превращается в откровенный микрофон, где баскетболисты наконец могут говорить без фильтров. Без камер. Без страха. Без шансов на скандал. В этом году 158 игроков из всех 30 команд выложили всё, что думают. Итог — не банальный список мнений, а настоящее рентгеновское сканирование современной НБА, которое больше нигде не найти.

В категории MVP игроки отдали большинство голосов Шею Гилджес-Александеру. Да, цифры у него впечатляющие, но это не главное. Как показал опрос, Шей — это сердце «Оклахомы», её ритм, её решающий голос, когда всё висит на волоске. 68 побед в сезоне? Это его заслуга. А вот Никола Йокич, едва не оформивший трипл-дабл из 30 очков за сезон и снова сделавший «Денвер» грозной силой, остался вторым. Не потому что перестал быть гением — его игру все признают уникальной. Просто время неумолимо: эра меняется. И Гилджес-Александер стал символом этой смены. Он — новая модель доминирующего защитника, который переписывает правила игры для всей НБА.

Когда разговор зашёл о главных претендентах на титул, мнения игроков оказались удивительно едиными. «Бостон» уверенно взял львиную долю голосов. Глубина состава, стабильность, вариативность в атаке и опыт недавних финалов — всё это делает их машиной, которая способна адаптироваться под любого соперника. Их просто сложно остановить. На втором месте — «Оклахома». Забудьте о штампе «перспективной команды». Сейчас это полноценный претендент, который играет мощно, уверенно и слаженно. Сильная защита, сыгранное ядро, грамотный тренерский штаб — всё на месте. Также в списке оказался «Кливленд», который привлёк внимание лучшим результатом на Востоке и шикарным движением мяча. Но вот «Голден Стэйт» стал, пожалуй, самым неожиданным выбором. Казалось бы, возраст догоняет ветеранов, однако добавление Джимми Батлера вдохнуло в них новую жизнь. Некоторые игроки отметили: дело не только в составе, но и в менталитете. «У них есть победители, которые знают, как брать титулы. Это по-прежнему имеет значение».

Когда речь зашла о будущем лиги и том, кто станет её новым лицом, мнения оказались куда менее однозначными. Виктор Вембаньяма всё ещё главный кандидат, но с оговорками. Его проблемы со здоровьем заставили задуматься, сможет ли он выдержать бешеный ритм НБА. Энтони Эдвардс, несмотря на яркость на паркете и уверенность в себе, оказался менее очевидным выбором — отчасти потому, что сам не горит желанием брать на себя эту роль. Он открыто говорил, что не стремится быть «лицом лиги», и, судя по всему, многие игроки его понимают. Комментарии в этом разделе опроса ясно дают понять: эпоха единственного суперлидера, который объединяет всю аудиторию, уходит в прошлое. Быть главной звездой теперь — значит жить под постоянным давлением, и далеко не все готовы платить такую цену.

Интересным получился и блок о переоценённых и недооценённых игроках. Тайриз Халибёртон возглавил список переоценённых, несмотря на прогресс «Индианы». Причина? Многие считают, что его успех в плей-офф был больше заслугой травм соперников, чем его собственной игры. Среди других «переоценённых» оказались Руди Гобер и Трей Янг. Гоберу припомнили его слабость в защите на периметре, которая делает его уязвимым в современных схемах. А Янг получил критику за нестабильность и проблемы в обороне. В категории недооценённых чаще всего звучали имена Деррика Уайта, Кейда Каннингема, Остина Ривза и Нормана Пауэлла. По мнению опрошенных, эти парни делают важнейшую работу, но остаются в тени более громких имён.

Оценка клубов — это зеркало того, как лигу видят её игроки изнутри. «Голден Стэйт» стабильно держит корону эталона: культура, доверие, грамотные решения и комфорт для баскетболистов — всё на высшем уровне. «Оклахома» уверенно закрепилась среди уважаемых организаций благодаря системному подходу и стойкости под давлением. «Бостон» и «Клипперс» тоже получили признание за инвестиции в инфраструктуру и развитие, которые дают результат. А вот «Хорнетс», «Уизардс» и «Пеликанс» оказались на другом краю спектра. Игроки просто не доверяют этим клубам. Причина? Не только слабые результаты, но и атмосфера, сомнительный подход к восстановлению и отсутствие связи между руководством и командой.

С тренерами вышла похожая история. Лидером по уважению стал Марк Дэйгнолт — под его руководством «Оклахома» превратилась в команду без слабых мест. Его отмечают за умение задействовать каждого игрока и строить систему, где все чётко знают свою роль. Эрика Споэльстру, несмотря на проблемы «Майами» в этом сезоне, всё равно считают одним из самых надёжных и гибких специалистов в лиге. Также много похвалы получили Джо Маззулла и Кенни Аткинсон, которые смогли поднять свои команды на новый уровень. А вот в антирейтинге тренеров — Брайан Кифф из «Вашингтона» и уволенный после провального сезона Майк Буденхольцер. Киффа раскритиковали за отсутствие прогресса, а Буденхольцера — за то, что не смог объединить звёздный состав «Финикса» в настоящую команду.

Опрос затронул и неформальные темы — например, кто считается самым грозным в потенциальной драке. И снова первым тут оказался Джеймс Джонсон. За ним — Айзея Стюарт и Стивен Адамс. На первый взгляд это выглядит шуткой, однако на самом деле такие ответы многое говорят о том, как в НБА воспринимают силу — как физическую, так и моральную.

Вопрос об аналитике разделил мнения. Примерно треть игроков уверена, что зависимость от цифр делает игру предсказуемой и убивает креатив. Другие, напротив, считают, что аналитика помогает находить скрытые резервы и делать команду эффективнее. А многие заняли золотую середину: анализ важен, но он не должен подменять интуицию и опыт. Интересно, что этот вопрос не вызвал конфликта — лишь сдержанное несогласие и желание объяснить свою точку зрения, а не навязать её.

Ещё одной горячей темой стало предложение Адама Сильвера сократить четверти до 10 минут. Игроки восприняли эту идею в штыки. Главные аргументы — разрушение ритма игры, меньше возможностей для ролевых игроков и искусственное изменение сути баскетбола. Один из респондентов коротко и резко выразил общее настроение:

«Это худшая идея, которую я слышал за всё время в лиге».

Тема баланса между атакой и защитой вызвала немало споров. Несмотря на последние изменения в правилах, большинство игроков считают, что нападение всё ещё имеет явное преимущество. Некоторые отметили, что судейство слишком часто зависит от статуса игрока — защитникам позволяют меньше, особенно если они противостоят звёздам. Это не только влияет на ход игры, но и создаёт чувство несправедливости, которое раздражает многих.

Партнёрства с букмекерскими платформами, активно развивающиеся в последние годы, вызвали противоречивые отзывы. Да, игроки признают, что это важный источник доходов для лиги, однако обратная сторона медали становится всё более ощутимой. Растёт давление со стороны фанатов, увеличивается агрессия в соцсетях, а скандалы, как в случае с Джонтеем Портером, поднимают вопросы о том, где проходят границы. Многие считают, что лига пока не научилась выстраивать систему регулирования в этой сфере.

Идея сокращения регулярного сезона также оказалась непопулярной. Большинство игроков выступили против. Они готовы обсуждать перераспределение нагрузки, уменьшение количества «бэк-ту-бэк» игр и улучшение логистики, но только при условии сохранения зарплат. Для многих регулярный сезон — не про заработок, а про возможность показать себя, набрать форму, дать шанс молодым игрокам. Сокращение календаря воспринимается как попытка превратить НБА в более лёгкое развлечение в ущерб спортивной составляющей.

Итоги опроса вновь показали: у игроков есть свой голос, и он может быть намного честнее и громче, чем любые официальные заявления. Здесь нет показного эпатажа, но есть реальное понимание того, как устроена лига изнутри. Эти откровения раскрывают суть НБА лучше, чем десятки аналитических передач.

Баскетбол
Трей Янг
Норман Пауэлл
Виктор Вембаньяма
Майк Буденхольцер
Энтони Эдвардс
Адам Сильвер
Джеймс Джонсон
Джимми Батлер
Стивен Адамс
Никола Йокич
Руди Гобер