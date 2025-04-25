Президент Единой лиги ВТБ высказался о возможной организации матча c НБА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко ответил на вопрос относительно потенциального матча между сборными клубов Единой лиги ВТБ и команд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По мнению Кущенко, игра вызвала бы интерес у зрителей, однако говорить об организации такого матча сейчас преждевременно.

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