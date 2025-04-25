Инсайдер поделился новыми подробностями обмена Луки Дончича в «Лейкерс»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Тим Макмэхон высказался об резонансном обмене с участием ныне разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича и бигмена «Даллас Маверикс» Энтони Дэвиса в начале февраля.

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