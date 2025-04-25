Андрей Кириленко оценил шансы 17-летнего Ильи Ермакова стать игроком НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко выразил уверенность, что 17-летний разыгрывающий молодёжного ЦСКА Илья Ермаков сможет стать игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ранее сообщалось, что в следующем сезоне Ермаков будет выступать в NCAA.

«Может ли Илья вырасти в игрока уровня НБА? Конечно, может. У него есть для этого все данные. Присутствуют пробелы и моменты, над которыми нужно ещё работать, но есть и огромные плюсы в его игре. Пока ещё рано говорить об этом, тем не менее потенциал 100% есть», — сказал Андрей Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.