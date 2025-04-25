МБА оставит Карасева главным тренером на следующий сезон

25 апреля ПБК МБА-МАИ в своих интернет-ресурсах официально объявил о продлении соглашения со своим главным тренером Василием Карасевым. О сроках нового контракта не уточняется.

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54-летний российский специалист возглавил московский клуб летом 2022-го года, этот сезон был дебютным для МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ.

Под руководством Василия Николаевича красно-белые один раз вышли в плей-офф российского баскетбольного сезона и дважды принимали участие раунде в плей-ин.

Кроме того, за последние три года работы Карасева москвичи трижды участвовали в «Финале четырёх» Кубка России и дважды завоёвывали бронзовые медали данного турнира.

В текущем сезоне МБА-МАИ заняли девятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата и завершили сезон, уступив во втором матче плей-ин на выезде против против пермской «Пармы» со счетом 93:76.

Карасев стал пятым тренером Единой лиги, у кого на данный момент уже гарантирован контракт на следующий сезон.