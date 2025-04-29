«Локомотив‑Кубань» вышел в полуфинал Единой лиги, где сыграет с «Зенитом»

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив‑Кубань» на выезде обыграл екатеринбургский «Уралмаш» в четвертом матче четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ и вышел в полуфинал турнира.

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Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой гостей со счетом 82:77 (17:18, 10:22, 25:21, 30:16). Самым результативным игроком матча стал Джеремайя Мартин из «Уралмаша», который набрал 25 очков. На счету Антониуса Кливленда из «Локомотива‑Кубани» 22 очка.

«Локомотив‑Кубань» победил в четвертьфинальной серии со счетом 3–1. В полуфинале краснодарцы сыграют с петербургским «Зенитом».

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