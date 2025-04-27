«Нью‑Йорк Никс» одержали третью победу над «Детройтом» в серии плей‑офф НБА

Сегодня, 27 апреля, на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте состоялся четвёртый матч в рамках серии 1/8 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Детройт Пистонс» и «Нью-Йорк Никс». Встреча завершилась со счётом 94:93 (29:19, 21:24, 14:28, 30:22) в пользу коллектива из Нью-Йорка. Счёт в серии — 3-1.

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Самым результативным игроком в составе «Нью-Йорк Никс» стал американский разыгрывающий защитник Джейлен Брансон. Ему удалось оформить дабл-дабл — набрать 32 очка и отдать 11 передач. Также он совершил пять подборов.

Наиболее результативным игроком в составе команды из Детройта стал американский разыгрывающий защитник Кейд Каннингем. В ходе встречи он оформил трипл-дабл — набрал 25 очков, совершил 10 подборов и отдал 10 передач.