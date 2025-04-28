Легенда «Лейкерс» высказался о Леброне после поражения клуба

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о четвёртом матче первого раунда плей-офф НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Лейкерс».

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Игра проходила в Миннеаполисе и завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 116:113. Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Миннесоты».

«Не знаю, было ли разумно выпускать Леброна и Луку на всю вторую половину матча, учитывая лишь один день отдыха между третьей и четвёртой игрой. Когда нам нужно было, чтобы Леброн взял игру в свои руки в четвёртой четверти, он не смог, не набрав ни одного очка», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

Пятый матч серии состоится 1 мая в Лос-Анджелесе. Начало игры запланировано на 5:00 мск.