Леброна высмеяли после поражения в матче плей-офф, упомянув про Джордана

Популярный баскетбольный обозреватель и эксперт Скип Бэйлесс раскритиковал лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за его выступления в четвёртом матче первого раунда плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (111:116, 1-3 в серии).

© Чемпионат.com