Экс-игрок НБА высказался о мужчине, пожертвовавшем ему почку

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный чемпион конкурса по броскам сверху Нейт Робинсон поблагодарил человека, который пожертвовал ему свою почку. Донором оказался Шейн Кливленд. Нейт боролся с почечной недостаточностью почти 20 лет, а весной 2024 года сообщил, что может умереть, если не будет найден донор почки. Операция по пересадке почки прошла в начале этого года в Вашингтонском университете.

© Чемпионат.com

«Хочу поблагодарить этого парня. Некоторым так и не удаётся встретиться со своими ангелами-хранителями. У меня теперь есть брат. Это мой братишка. Как же он мне помог! Я боролся изо всех сил», — сказал Робинсон в эфире Playmaker.

© Скриншот

© Скриншот

© Скриншот

После операции мужчины встретились друг с другом.