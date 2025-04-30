«Теперь он мой брат». Экс-игрок НБА высказался о мужчине, пожертвовавшем ему почку

Чемпионат.com

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный чемпион конкурса по броскам сверху Нейт Робинсон поблагодарил человека, который пожертвовал ему свою почку. Донором оказался Шейн Кливленд. Нейт боролся с почечной недостаточностью почти 20 лет, а весной 2024 года сообщил, что может умереть, если не будет найден донор почки. Операция по пересадке почки прошла в начале этого года в Вашингтонском университете.

Экс-игрок НБА высказался о мужчине, пожертвовавшем ему почку
© Чемпионат.com

«Хочу поблагодарить этого парня. Некоторым так и не удаётся встретиться со своими ангелами-хранителями. У меня теперь есть брат. Это мой братишка. Как же он мне помог! Я боролся изо всех сил», — сказал Робинсон в эфире Playmaker.
© Скриншот
© Скриншот
© Скриншот

После операции мужчины встретились друг с другом.

Баскетбол
Нейт Робинсон