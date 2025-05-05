«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Игра в Петербурге закончилась со счетом 106:79 (29:18, 27:26, 26:21, 24:14).

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Счет в серии – 1-0 в пользу «Зенита». Второй матч состоится 7 мая в Петербурге.

Самыми результативными игроками у «Зенита» стали Дуэйн Бэйкон, записавший на свой счёт 33 очка и Трент Фрэйзер (24 очка). В составе гостей больше всех очков набрали Патрик Миллер (17) и Андрей Мартюк (13).

Во втором полуфинале встречаются ЦСКА и УНИКС. Эти серии проходят до четырех побед в формате: «2+2+1+1+1».

Петербургский «Зенит» выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Второе место занял ЦСКА, третье – УНИКС, а четвертое – «Локомотив-Кубань».

В прошлом сезоне чемпионом Единой лиги ВТБ стал ЦСКА.