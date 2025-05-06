Йокич в плей-офф НБА повторил достижение, доступное лишь трем легендам

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в первом матче второго раунда плей-офф НБА с «Оклахомой-Сити Тандер» (121:119) набрал 42 очка, совершил 22 подбора и отдал шесть результативных передач.

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Как информирует статистический сервис Crazy Stats, Никола стал пятым игроком в истории плей-офф НБА, достигшим показателей 40/20/5. Ранее это удавалось лишь тяжёлому форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо, а также двух легендарным игроками – Уилту Чемберлену (дважды) и Шакилу О'Нилу. При этой Йокич – единственный игрок, который стал автором подобной статистической линейки в выездном матче.