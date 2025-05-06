«Худшее, что может быть». Йокич поделился воспоминанием об игре в Сербии

Лидер и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал выкрики фанатов «Оклахома-Сити Тандер», которые раздавались в его адрес во время матча между их командами. Клубы проводили первую игру в рамках второго раунда плей-офф НБА.

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