Гомельский обратил внимание на уникальность нынешнего плей-офф НБА

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о первых матчах второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Ранее все команды, проводившие домашние встречи, потерпели поражения. А «Кливленд Кавальерс» в противостоянии с «Индианой Пэйсерс» на домашнем паркете уступил дважды (112:121 и 119:120).

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Также напомним, «Бостон Селтикс» проиграл «Нью-Йорк Никс» (105:108), «Оклахома-Сити Тандер» уступила «Денвер Наггетс» (119:121), а «Миннесота Тимбервулвз» – «Голден Стэйт Уорриорз» (88:99).