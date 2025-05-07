Член Зала славы баскетбола: в НБА стало слишком много денег

Член Зала славы баскетбола: беспокоюсь за НБА. Денег стало слишком много
Легендарный баскетбольный тренер, член Зала славы Джордж Карл высказался по поводу современной Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Я беспокоюсь за НБА. Денег стало слишком много. Мы перешли от спорта к развлечению. Игра была создана не для миллионеров. Она была создана для детей, чтобы они учились соревноваться и строить команду. Сейчас душа игры тонет в потоке артистов», — приводит слова Карла The Athletic.
Отметим, что Карл работал главным тренером в НБА на протяжении 27 сезонов. Дольше всего он руководил «Денвер Наггетс» — девять сезонов, а также семь сезонов возглавлял «Сиэтл Суперсоникс». Кроме того, пять сезонов Карл тренировал «Милуоки Бакс».