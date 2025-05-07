"Зенит" установил рекорд по количеству побед подряд в Единой лиге ВТБ

Баскетболисты петербургского "Зенита" обновили рекорд по количеству побед подряд в Единой лиге ВТБ с учетом матчей плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба команды.

© Официальный сайт БК "Зенит"

В среду "Зенит" со счетом 85:80 победил краснодарский клуб "Локомотив-Кубань" во втором матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. В серии до четырех побед со счетом 2-0 ведет петербургская команда.

"Зенит" одержал 25 побед подряд. Предыдущий рекорд принадлежал московскому ЦСКА, который одержал 24 победы на старте регулярного чемпионата сезона-2022/23.

Третий матч полуфинальной серии баскетболисты "Зенита" проведут 11 мая на домашней арене краснодарского клуба.