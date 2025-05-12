Гомельский назвал причину поражения «Зенита» в третьей игре 1/2 финала ЕЛ

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом». Победу со счётом 86:76 одержал краснодарский клуб.

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«Основной причиной поражения «Зенита» была крайне неудачная первая четверть, в которой «Локо» был лучше во всех компонентах баскетбола. А дальше «Зенит» только догонял и ни разу не догнал. А концовка требовала от игроков «Зенита» точных трёхочковых бросков, но никто из снайперов не попал», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

В настоящий момент счёт в серии 2-1 в пользу «Зенита». В финал пройдёт команда, которая одержит четыре победы.