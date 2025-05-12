Что грозит БК «Зенит» из-за беспредела американского легионера?

Винс вновь не сдержался и подвёл клуб в самый ответственный момент.

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В краснодарском «Баскет-холле» обычно под потолком летает мяч. Но вчера, 11 мая, всё изменилось: американец Винс Хантер, покидая площадку после двух технических фолов, зарядил кулаком по потолочной плите. Видео разлетелось, и теперь обсуждают не его горячий темперамент, а перспективы дисквалификации.

Третий матч полуфинала Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» поставил точку в одной из самых затяжных победных серий турнира. Питерцы подошли к игре с феноменальными 25 победами подряд — рекорд, установленный буквально накануне. Серия стартовала после разгрома от всё того же «Локо» в январе, и теперь южане вновь победили. Однако разговор о самой игре быстро оказался в тени скандала вокруг Хантера: его поступок моментально отодвинул баскетбол на второй план.

Во второй четверти Винс схлопотал два «технаря» подряд: сначала за неспортивное поведение, потом за упрямый спор с судьями. Раннее удаление — уже дыра в тактике Паскуаля. Но настоящая жара началась за кадром: Хантер, не справившись с эмоциями, отправил в «нокаут» потолочную панель. Беспристрастная запись с камеры наблюдения всё зафиксировала — и эмоции теперь рассматривает не только публика, но и, вероятно, дисциплинарный комитет.

Похоже, Винс влетел не в потолок, а ещё и в жёсткие рамки регламента Единой лиги. По букве закона — клуб обязан отвечать за любые выходки своих игроков: будь то конфликт с соперниками, провокация фанатов или банальная порча имущества. Санкции? Всё стандартно: полмиллиона рублей штрафа и дисквалификация на одну-три игры, если директорат решит, что инцидент стоит того. Клубу придётся платить и объяснять, каким образом там собираются держать своих легионеров в руках. Или всё же не придётся?

Но главная головная боль — это даже не деньги. Потеря Хантера хотя бы на один матч — серьёзная брешь в обороне. Его агрессия и работа в «краске» — то, что нельзя заменить ни одной перестановкой. Это стало особенно очевидно в концовке краснодарского матча, когда Мартюк спокойно хозяйничал под кольцом. Здесь проблема не только в том, что Хантер подвёл команду на ровном месте — возможно, у него просто сдали нервы под давлением серии, и это уже звоночек для тренерского штаба. Очередной.

Хантер — лицо лиги: в прошлом сезоне он стал лучшим защитником турнира. Про его баскетбольные таланты не спорят, но теперь все разговоры исключительно о дисциплине. Лига давно взяла курс на порядок и имидж, и именно Хантер рискует стать наглядным примером, как не стоит себя вести — и что за это бывает.

У «Зенита» уже был опыт общения с горячими легионерами: стоит вспомнить Брэндона Дженнингса, который не раз переходил грань и в итоге ушёл, оставив клуб с серьёзными выводами. Тогда ставка на талант обернулась провалом. Сейчас «Зениту» нужна не мягкость, а чёткая позиция: профессионализм без двусмысленностей. Если снова промолчат и спустят на тормозах, это прозвучит как признание: дисциплина в команде не более чем красивая вывеска.

Вот почему ситуация с Хантером — это уже лакмусовая бумажка для всей клубной системы. Здесь проверяется выдержка игрока, а также принципы клуба: насколько тренеры и руководство готовы требовать ответственности от своих звёзд не только на паркете, но и за его пределами. Речь идёт не о штрафах и дисквалификациях — на кону находятся репутация и внутренний кодекс.

Наказание, кажется, уже нарисовано на табло: полмиллиона штрафа и, если решат, до трёх матчей дисквалификации. Осталось дождаться, насколько директорат будет принципиален — а с таким шумом вокруг эпизода есть все шансы на жёсткий вердикт. Но главное — как ответит сам «Зенит». Станет ли клуб до последнего выгораживать своего легионера или признает: момент требует других мер?

Для команды, мечтающей о чемпионстве, стабильность важнее любого таланта. Если «Зенит» вновь выберет позицию «закроем глаза ради результата», то рискует получить куда больше, чем очередную дыру в потолке. Такие компромиссы могут обернуться настоящей трещиной в раздевалке — и тогда даже самый крутой состав не спасёт.