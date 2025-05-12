Фанаты потребовали у Евролиги вернуть российские команды

Болельщики выразили разочарование в связи с продолжающимся отсутствием российских команд в Евролиге. Ранее пресс-служба турнира в его социальных сетях разместила пост, где отметила клубы с наибольшим участием в «Финалах четырёх» с 2015 года. В их число вошел московский ЦСКА, выступавший этой стадии шесть раз.

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Многие фанаты возмутились в связи с тем, что клубы из Российской Федерации до сих пор не вернулись к участию в соревнованиях. Также некоторые болельщики обратили внимание на «двойные стандарты» Евролиги, указав, что израильские команды выступает в турнире, в то время как российские – нет.