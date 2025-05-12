Самый результативный баскетболист «Енисея» в сезоне покинул клуб

Защитник Тимофей Герасимов покинул «Енисей», сообщает пресс‑служба баскетбольного клуба из Красноярска.

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В регулярном чемпионате он стал всего четвёртым российским игроком в истории Единой лиги ВТБ, у кого в карьере есть, как минимум, два матча с 30+ очками.

Баскетболист вошел в топ‑15 лучших снайперов турнира и попал в пятерку лучших по передачам.

В этом сезоне в среднем набирал 14,8 очка, делал 5,6 передачи и 3,9 подбора.

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