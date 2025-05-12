Звезда НБА Яннис Адетокунбо задумался об уходе из «Милуоки»

Тяжёлый форвард Яннис Адетокунбо сомневается относительно необходимости продолжать выступление за «Милуоки Бакс». Как информирует ESPN US, ссылаясь на свои источники, Адетокунбо в настоящий момент решает, оставаться ли в «Милуоки» или продолжить карьеру в другом клубе.

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Ожидается, что представители Янниса и «Бакс» встретятся в межсезонье, чтобы обсудить будущее игрока.

Напомним, «Милуоки» уже закончил борьбу в плей-офф нынешнего сезона. Команда уступила «Индиане Пэйсерс» в первом раунде (1-4 в серии). Адетокунбо в пяти матчах плей-офф в среднем за игру набирал 33 очка, 15,4 подбора и 6,6 передачи.