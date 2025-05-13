Эксперт выразил оптимизм относительно перспектив Демина на драфте НБА

Североамериканский журналист и основатель портала No Ceilings NBA, который специализируется на студенческой американской лиге NCAA и драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Кори Тулаба высказался о 19-летнем российском баскетболисте Егоре Дёмине в преддверии драфта.

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