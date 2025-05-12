УНИКС в третий раз проиграл ЦСКА в полуфинале баскетбольной Единой лиги

Московский ЦСКА на выезде обыграл казанский УНИКС со счетом 90:86 и упрочил лидерство в полуфинальной серии - 3-0. Для выхода в финал армейцам остался лишь шаг.

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Столичные матчи получились разными по содержанию. Если в первой игре армейцы преподали сопернику урок защиты (67:56), то во втором здорово сыграли в атаке (95:87).

На кону прошедшего матча стояло многое. Особенно для УНИКСа, которому кровь из носу требовалась победа. ЦСКА мог позволить себе ошибку и вышел на паркет как будто несобранным.

Во второй 10-минутке показалось, что УНИКС уходит в отрыв. ЦСКА часто необоснованно терял мяч (аж десять потерь до большого перерыва против одной у соперника), а казанцы этим пользовались. Их отрыв от москвичей в какой-то момент достиг 18 очков. Теперь уже хозяева чуть расслабились: к завершению первой половины матча их преимущество сократилось вдвое - 47:38.

Благодаря рывку 10:2 в концовке третьей четверти ЦСКА подобрался к Казани еще ближе. Последнюю 10-минутку УНИКС начал всего лишь с трехочковым преимуществом - 71:68. Все решилось на последних секундах встречи, когда хозяевам не хватило хладнокровия при исполнении штрафных.

Четвертый матч серии пройдет снова в Казани 14 мая.