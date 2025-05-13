Инсайдер назвал условие, при котором звезда НБА может перейти в «Лейкерс»

Известный инсайдер и эксперт Брайан Уиндхорст поделился мнением о возможном обмене тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в «Лос-Анджелес Лейкерс». Ранее сообщалось, что греческий баскетболист в настоящий момент решает, оставаться ли в «Милуоки» или продолжить карьеру в другом клубе.

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