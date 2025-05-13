"Локомотив-Кубань" победил "Зенит" в овертайме и сравнял счет в полуфинале

Во вторник вечером "Локомотив-Кубань" на домашней арене обыграл питерский "Зенит" в дополнительной пятиминутке в четвертом матче 1/2 финала плей-офф баскетбольной Единой лиги-2024/25 - 96:88. В серии до четырех побед краснодарцы сравняли счет - 2:2. Пятый поединок пройдет в пятницу, 1б мая, в Санкт-Петербурге.

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Вторая и третья полуфинальные баталии с "Зенитом", которые прошли при доминировании южан (пусть и в одном из них соперник лишь с помощью фортуны вырвал победу), похоже, дали возможность южанам поверить в себя и возможность общей полуфинальной виктории.

О чем можно судить, например, по интервью лидера "Локо" Патрика Миллера пресс-службе клуба.

"Думаю, у нас получится сохранить такой же уровень заряженности, как позавчера, потому что мы моложе и злее соперника. Нам по-прежнему ни в коем случае нельзя позволить "Зениту" одержать третью победу в серии. В этом плане сегодняшний матч ничем не будет отличаться от воскресного. Мы будем рубиться точно так же - и даже сильнее", - сказал американский снайпер.

В то же время трудно представить, что гости снова будут выглядеть менее заряженными на крайне жесткую борьбу в течение всего матча против соперника, который позавчера прервал их рекордную в лиге 25-матчевую серию без поражений.

На чем как раз и сделал акцент защитник сине-бело-голубых Георгий Жбанов: "Надо сделать выводы из тех ошибок, которые допустили в предыдущей встрече. Будем стараться изо всех сил, будем биться друг за друга, за тренеров".

Третий подряд провальный дебют "Зенит" уже не себе позволил, выйдя на арену "Баскет-холла" явно готовыми не только противостоять ожидаемому натиску соперника, но и сами готовые к командой игре и жестким действиям под обоими щитами. Что им вполне удалось - 11:6 к середине периода после первой в матче "трехи" Трента Фрэйзера и красивого блок-шота удаленного в воскресенье за два технических фола центрового Винса Хантера.

Столкнувшись с таким агрессивным противостоянием, железнодорожники (а их пришли поддержать более 7 тысяч болельщиков) стали спешить и регулярно промахиваться даже с близких дистанций. В результате главному тренеру Андрею Ведищеву при счете 8:14 пришлось взять тайм-аут, чтобы успокоить своих подопечных. Правда, свой прицел к концу четверти наладил пока только Антониус Кливленд - 15:20.

К середине второй четверти (гости продолжали лидировать 24:28) на площадке продолжалась чрезвычайно вязкая борьба, в которой оппоненты сделали упор на плотную защиту. И тут уже наставник "Зенита" Хавьер Паскуаль попросил минутный перерыв для объяснения того, как ее преодолевать.

И это получилось: если у хозяев геройствовали лишь Кливленд (14 очков) и Айзея Уэйли (9), то с помощью отлаженного позиционного нападения у гостей инициативу на себя поочередно брали и Трэйзер, и Жбанов, и Алекс Пойтресс, и Хантер - 44:37, 20-я минута. Отметим, что пока главные снайперы Миллер и зенитовец Дуэйн Бэйкон имели всего по паре попаданий.

После большого перерыва Хантер, явно старающийся исправиться за свое удаление пару дней назад, начинает буквально царить под чужим щитом (11 очков) и доводит преимущество своей команды до двузначной разницы - 51:41, 23-я минута. Правда, и Кливленд по-прежнему в "огне" (уже 19 очков) - 51:46.

Однако к началу заключительной четверти "Зенит" продолжает лидировать - 64:58. У "Локомотив-Кубани" особенно неважно обстоят дела с дальними бросками (5 из 16). Соперник попадает чаще (7 из 12).

А на паркете продолжается на редкость жесткое противостояние, в котором питерцы делают ставку на командные взаимодействия, а баскетболисты их соперника стараются отличиться за счет индивидуальных усилий. И Кливленду удается помочь "Локо" за семь минут до окончания основного времени сравнять счет - 67:67.

В чрезвычайно жарком сражении с серией взаимных промахов последовали "качели": 69:67 (уже в пользу хозяев), 71:71 (важнейшая "треха" от Алексея Швеца), 72:73, 74:75, 76:76 (за полминуты до завершения встречи) и 78:78. В результате дело дошло до первой в 1/2 финала дополнительной пятиминутке в плей-офф за два последних сезона..

И все-таки в драматичном овертайме (здесь просто блистал Миллер - 14 очков в дополнительное время) хладнокровнее оказался "Локомотив-Кубань", выигравший важнейший матч - 96:88. Счет в серии становится 2:2.

Самым результативный игроком матча стал Антониус Кливленд, набравший 25 очков. У Миллера - 24.

Теперь соперники переезжают в Санкт-Петербург, где 16 мая состоится пятый поединок этой полуфинальной серии.