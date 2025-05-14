Стали известны предварительные позиции Егора Демина на драфте НБА

Чемпионат.com

Стали известны предварительные позиции российского баскетболиста Егора Дёмина на драфте НБА по версии различных известных спортивных американских изданий.

Стали известны предварительные позиции Егора Демина на драфте НБА
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CBS Sports — 10-й;

ESPN — 12-й;

Yahoo Sports — 14-й;

USA Today — 15-й;

Sports Illustrated — 17-й;

The Athletic — 18-й.

В данный момент Дёмин присутствует на драфт-комбайне НБА, который проходит в Чикаго в период с 11 по 18 мая. На этом мероприятии известные скауты, менеджеры и тренеры команд могут посмотреть на новичков, которые выставили свои кандидатуры на драфт.

Отметим, в минувшем сезоне 19-летний Дёмин выступал за университет Бригама Янга (BYU) в американской студенческой лиге NCAA.

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Егор Демин
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