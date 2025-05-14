Стали известны предварительные позиции Егора Демина на драфте НБА

Стали известны предварительные позиции российского баскетболиста Егора Дёмина на драфте НБА по версии различных известных спортивных американских изданий.

© Чемпионат.com

CBS Sports — 10-й;

ESPN — 12-й;

Yahoo Sports — 14-й;

USA Today — 15-й;

Sports Illustrated — 17-й;

The Athletic — 18-й.

В данный момент Дёмин присутствует на драфт-комбайне НБА, который проходит в Чикаго в период с 11 по 18 мая. На этом мероприятии известные скауты, менеджеры и тренеры команд могут посмотреть на новичков, которые выставили свои кандидатуры на драфт.

Отметим, в минувшем сезоне 19-летний Дёмин выступал за университет Бригама Янга (BYU) в американской студенческой лиге NCAA.