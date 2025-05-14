ЦСКА стал первым финалистом Единой лиги ВТБ

ЦСКА одержал верх над УНИКСом со счетом 76:64 (17:16, 18:17, 13:24, 16:19) в четвёртом полуфинальном матче Единой лиги ВТБ и вышел в финал турнира.

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Красно-синие не отдали казанскому клубу ни одной игры в серии и победили 4:0.

Самым активным на паркете в составе армейцев был лёгкий форвард Астапкович Антон. Он набрал 15 очков и совершил 5 подборов. Также полезными для своей команды были разыгрывающие Уэйр Каспер (12, 3) и Тримбл Мело (12, 2).

В составе УНИКСА самыми активными во встрече были разыгрывающий защитник Найт Маркос (16 очков и 5 подборов), центровой Бако Исмаэль (13, 9) и лёгкий форвард Акун-Перселл ДеВон (8, 7).

В финале ЦСКА будет ждать победителя противостояния «Зенит» - «Локомотив-Кубань». Пока в серии ничья 2:2.