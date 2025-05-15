«Миннесота» вышла в полуфинал плей‑офф НБА

Баскетболисты «Миннесота Тимбервулвс» переиграли «Голден Стэйт Уорриорз» в домашнем матче четвертьфинальной серии НБА.

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Пятая игра серии состоялась в Миннеаполисе и завершилась со счетом 121:110.

Форвард «Тимбервулвс» Джулиус Рэндл набрал 29 очков. Защитник Энтони Эдвардс сделал дабл‑дабл: 22 очка+12 передач.

Самым результативным у «Голден Стэйт» стал защитник Брэндин Подзиемски, у которого 28 очков.

Лучший бомбардир «Голден Стэйт» Стефен Карри, получивший травму ноги в первой игре серии, так и не смог вернуться на паркет по ходу этой серии. Без Карри «Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте» четыре матча подряд и завершил сезон.

«Миннесота» выиграла серию со счетом 4:1 и стала вторым полуфиналистом сезона. Ранее выход оформила «Индиана». В полуфинале «Миннесота» встретится с победителями пары «Оклахома‑Сити Тандер»/«Денвер Наггетс». Там счет 3:2 в пользу «Оклахомы».