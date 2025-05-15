Демин прокомментировал возможность играть за «Вашингтон» в НБА

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, прокомментировал возможность играть за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс».

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«У них есть качественные игроки, которые могут реализовывать броски на хорошем уровне, так что для меня это довольно хорошая среда, чтобы быть самим собой, творить и быть распасовщиком», — приводит слова Дёмина журналист Биджан Тодд в социальной сети Х (ранее Twitter).

Столичный коллектив на драфте 2025 года обладает правом выбора под шестым номером.

Ранее издание Deseret News назвало коллективы североамериканской лиги, с которыми российский 19-летний баскетболист провёл собеседования.