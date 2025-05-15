Международная федерация баскетбола продлила отстранение россиян

Исполком Международной федерации баскетбола (FIBA) продлил отстранение российских и белорусских клубов и сборных от соревнований до августа 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIBA.

Уточняется, что следующее заседание, на котором обсудят дальнейшее продление отстранения, пройдет в августе 2025 года.

FIBA отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации еще в марте 2022 года на фоне ситуации с Украиной.

Трансляция матчей чемпионата мира (ЧМ) по хоккею в условиях СВО и лишения российской сборной права на участие является предательством, заявил ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Спортсмен подчеркивал, что пока люди смотрят на сборные этих стран, бойцы на СВО бьются за будущее РФ. Также его шокировало, что матчи чемпионата все еще транслируют и обсуждают в эфире.