«Денвер» обыграл «Оклахому» в матче плей-офф НБА

«Денверг Наггетс» переиграли «Оклахома-Сити Тандер» в шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф НБА со счетом 119:107.

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Счет в серии теперь 3-3.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Тандер» Шей Гилджес-Александер. На счету канадца 32 очка. В составе «Наггетс» больше всех очков набрал центровой Никола Йокич. Серб записал на свой счет 29 очков.

Седьмой матч в серии пройдет 18 мая в Оклахоме на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена». Начало — в 22:30 по московскому времени.