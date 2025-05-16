Бывший игрок НБА рассказал, когда Леброн Джеймс завершит карьеру

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эл Харрингтон высказался насчёт возможного завершения карьеры форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

© Чемпионат.com

«На самом деле, я думаю, что он мог бы играть ещё пять лет, если бы захотел, потому что он заботится о себе. У него есть тело, которое способно на это, но считаю, что это будет его последний год в карьере», — сказал Харрингтон на канале Sloane Knows в YouTube.

40-летний Леброн после вылета из плей-офф в 2025 году провёл свой 22-й сезон в НБА. У форварда «Лейкерс» на чемпионат-2025/2026 есть опция игрока в контракте, по которому ему положено $ 52,6 млн. Если Джеймс примет эту опцию, то проведёт 23-й сезон в североамериканской лиге.