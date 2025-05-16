"Он вернулся после остановки сердца". Бронни Джеймс может войти в ротацию «Лейкерс»

Авторитетный инсайдер и журналист ESPN Дэйв Макменамин поделился мнением по поводу того, что Бронни Джеймс может получить больше игрового времени в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в следующем сезоне НБА.

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