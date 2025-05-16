Американскому баскетболисту грозит смертная казнь в Индонезии
Американский баскетболист Джаред Шоу, выступающий в чемпионате Индонезии за команду «Тангеранг Хоукс», арестован за попытку контрабанды конфет с марихуаной из Таиланда. Об этом информирует Merdeka.com.
Сообщается, что при досмотре посылки было обнаружено 20 упаковок соответствующих конфет, что оказалось эквивалентно 869 граммам марихуаны. Полиция задержала Джареда и провела обыск в его квартире.
Джаред признался, что заказал конфеты в первый раз. По его словам, посылка предназначалась для личного потребления.
Отмечается, что спортсмену может грозить 20 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертная казнь.