Неизвестные выставили на продажу личную вещь умершего Яниса Тиммы

Блогер и друг покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Марк Пугачёв разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где сообщил, что неизвестные выставили на продажу игровые шорты Яниса.

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«Кстати, шорты эти купил на eBay. Это Яниса шорты. Как они попали туда, ещё непонятно, но во всяком случае они уже у меня. Золотой и красивой мамочке передам лично. Мы вас очень любим, наша родная Аусма. Держитесь, родная. Скоро полечу в мою любимую Ригу», — написал Пугачёв.

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Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Следствие установило, что баскетболист покончил с собой.