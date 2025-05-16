Клуб НБА лишился таланта из-за одного дикого броска

Или всё-таки афера века? Лигу обвиняют в закулисных играх на драфте.

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Оставалась одна секунда — и Джош Гидди, не раздумывая, швыряет мяч с центра площадки. 9 из 10 раз такие броски отправляются в сводку статистов и тут же забываются, но не этот. Мяч залетает в кольцо с идеальной точностью — и вроде бы, ну что такого, очередной трёхочковый в концовке ничего не решающего матча. Только вот этот эпизод стал для «Чикаго Буллз» началом цепной реакции, которая в итоге стоила им самого лакомого куска драфта — Купера Флэгга.

Гидди перевернул игру. Благодаря этому попаданию «Буллз» завершили сезон с тем же балансом, что и «Даллас» — 39-43. А дальше — лотерея, где порядок определяется монеткой, если у команд одинаковый результат. «Чикаго» эту монетку проиграл. Итог? 12-е шансы на драфте вместо 11-х у «Далласа». Мелочь? Как бы не так! История покажет, что именно эти ничтожные 0,1% из «Буллз» вытряхнули всё будущее.

А дальше — настоящая боль. «Маверикс» вопреки всему вырывают первый пик драфта с вероятностью 1,8%. Система сыграла на них. «Буллз» остаются у разбитого корыта с 12-м выбором, теряя даже призрачную надежду на топ-4. И — самое главное — прощаются с шансом забрать, возможно, самого талантливого универсала десятилетия. Купер Флэгг — теперь это имя в Чикаго будет звучать как горькое напоминание: всё решили один безумный бросок и одна проклятая монетка.

Для «Буллз» это далеко не первая пощёчина от драфт-лотереи. Команда застряла в вечной серой зоне — побед слишком мало, чтобы на что-то претендовать, однако и провалов недостаточно для серьёзных шансов на топ-пик. После единственного триумфа в 2008-м, когда фортуна подарила Роуза с мизерными 1,7% вероятности, «Чикаго» будто навечно подписался на роль статиста. С тех пор каждый драфт — новый повод для фанатского отчаяния: в 2021-м скатились с восьмой позиции на 11-ю и отдали пик «Орландо» благодаря старой сделке, в 2023-м — тот же сценарий, те же грабли, тот же «Мэджик». Теперь вот — ещё одна пощёчина, но уже не от обменов, а от слепого случая.

Тем временем лигу обвиняют в закулисных играх. История с «Далласом», который после ухода Дончича и унылого сезона внезапно вытаскивает первый пик с крошечным шансом, выглядит слишком красивой, чтобы быть правдой. Теории заговора множатся на глазах: вспоминают и «замороженный конверт» 1985 года, когда «Никс» достался Юинг, и баснословное везение «Кливленда» с Леброном, и череду подарков судьбы для «Нью-Орлеана» после потери Пола и Дэвиса. В общем, у «Буллз» новый повод для злости, у лотереи — новый виток скандалов, а у болельщиков — ещё одна причина не верить ни в удачу, ни в честность системы.

Теперь к списку «подозрительно удачливых» добавляют и «Маверикс». Прошло всего ничего после обмена Дончича — и вот они уже вылавливают первый пик драфта. И всё это — под чутким руководством свежего гендиректора Рика Уэлтса, который, как тут же напомнили особо внимательные фанаты, стоял у истоков самой лотерейной системы. Конечно, сегодня всё проводится по строгим правилам, под надзором аудиторов, представителей клубов и камер. Однако кого этим удивишь? Уровень недоверия среди болельщиков зашкаливает, и, когда команда прыгает с 11-й позиции сразу на вершину — скандальные теории оживают с новой силой.

Но даже если отмахнуться от заговоров и просто смотреть на факты, для «Чикаго» потеря Флэгга — это плевок в душу. Речь идёт не о рядовом проспекте, а о настоящей жемчужине: универсал с физикой элитного защитника, мозгами плеймейкера и харизмой, которая была заметна ещё на студенческом паркете. В защите его ставят в один ряд с Кириленко и Пиппеном — парень может опекать кого угодно, читает игру, блокирует броски и всегда подстрахует партнёров. В нападении — уверенная дальнобойность (до 38% с дуги за прошлый сезон), умение вести мяч, создавать моменты из ничего и работать как с мячом, так и без него. И главное — это не просто талант, это потенциальный фундамент для всей франшизы. Такие шансы выпадают раз в десятилетие, и теперь в Чикаго это имя — Купер Флэгг — будет ассоциироваться только с одним: с тем, чего у них нет.

Именно такого парня «Буллз» не хватало годами. Команда, застрявшая в бесконечной битве за унылое восьмое место, продолжает топтаться на месте: ни тебе плеймейкера, ни настоящего лидера, ни внятного будущего. Купер Флэгг не был бы волшебной пилюлей, но с ним появлялся реальный фундамент для перестройки, способный перевернуть всю философию клуба. Теперь всё, что остаётся — это горькие сожаления.

А вот «Даллас» — несмотря на все провалы, драмы и слухи — получает новую точку отсчёта. Флэгг — скелет для роста, шанс построить всё с нуля и при этом не распродавать активы за копейки. Клуб, только что простившийся с одной суперзвездой, внезапно получает шанс вырастить новую икону. Эмоции генменеджера Нико Харрисона на жеребьёвке мгновенно разлетелись по соцсетям, а на трибунах и форумах гудит один вопрос: вы серьёзно? Это вообще реально?

Тем временем «Буллз» остаётся только молиться на чудо с 12-м пиком. И тем абсурднее, насколько хрупкой оказалась грань между надеждой и разочарованием. Один дикий бросок с центра. Одна монетка. Одно имя, которое теперь для Чикаго — не история успеха, а вечный символ очередного упущенного шанса.