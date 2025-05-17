«Нью-Йорк» вышел в финал конференции плей-офф НБА впервые в XXI веке

«Нью-Йорк Никс» вышел в полуфинал плей-офф НБА (финал Восточной конференции). В шестом матче четвертьфинальной серии с чемпионом сезона-2023/2024 «Бостон Селтикс» «Никс» одержали разгромную победу 119:81, завершив противостояние со счётом 4-2 (108:105 OT, 91:90, 93:115, 121:113, 102:127, 119:81).

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При этом «Никс» ни разу не достигали этой стадии в XXI веке. Предыдущий выход ньюйоркцев в финал Востока датирован сезоном-1998/1999, итоговым результатом в том розыгрыше для «Никс» стал выход в финал НБА и поражение в пяти матчах от «Сан-Антонио Спёрс» (1-4).

Ранее первым финалистом Востока стала «Индиана Пэйсерс», которая в пяти матчах переиграла лучший клуб конференции в регулярном чемпионате «Кливленд Кавальерс» (4-1).