Флэгг назвал лучшего игрока НБА на данный момент

Ожидаемый первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года американец Купер Флэгг назвал лучшего игрока лиги на данный момент.

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«Это Йокич. Он делает так много [для своей команды], влияет на достижение победы разными способами», — приводит слова Флэгга портал Fadeaway World.

Йокичу 30 лет. Сербский атлет является чемпионом НБА и Самым ценным игроком (MVP) финальной серии (2023), а также шестикратным участником Матча всех звёзд (2019-2024) и MVP регулярного чемпионата (2021, 2022, 2024). За колорадский коллектив Никола выступает с 2015 года.

Ранее стало известно, что Купер Флэгг получит за игру в НБА вдвое больше, чем первый пик драфта WNBA за сезон.