Йокич высказался о возможном участии в ЧЕ-2025

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич поделился мыслями относительно планов на межсезонье. Ранее «Денвер» закончил борьбу в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), уступив «Оклахоме-Сити Тандер» во втором раунде (3-4 в серии).

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«Думаю, Олимпиада сделала меня ещё лучше. Возможность представлять свою страну, играя по другим правилам с другими напарниками, позволила мне добиться прогресса. Сейчас я должен принять решение. Впереди Евробаскет. Мне нужно пообщаться с тренерами и, скажем так, некоторыми ключевыми игроками. Так что посмотрим. Но пока, в ближайшие пару дней, вероятно, будет много пива», — сказал Йокич на пресс-конференции.

Чемпионат Европы по баскетболу 2025 состоится с 27 августа по 14 сентября.