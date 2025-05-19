Гомельский назвал трех легионеров УНИКСа, которых команде стоит сохранить

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно казанского УНИКСа. У специалиста поинтересовались, стоит ли руководству казанцев продлевать контракт с главным тренером Велимиром Перасовичем, а также попросили назвать легионеров, которых команде желательно сохранить.

© Чемпионат.com