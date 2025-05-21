Баскетболист ЦСКА перенес операцию в связи с переломом

Баскетболист ЦСКА Никита Курбанов успешно перенес операцию по поводу перелома одной из костей кисти правой руки, сообщается на сайте московского клуба.

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Курбанов получил травму 14 мая в четвертом матче полуфинальной серии плей‑офф Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа. Баскетболисту потребовалась операция для фиксации поврежденной кости. Отмечается, что сроки восстановления 38‑летнего форварда будут определены по результатам промежуточных исследований.

ЦСКА в финале плей‑офф сыграет с победителем пары «Зенит» — «Локомотив‑Кубань».

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