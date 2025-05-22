Назван рекорд, который могут побить Миллер и Бэйкон в Единой лиге

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер и форвард «Зенита» Дуэйн Бэйкон в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ могут установить новый рекорд. Этой информацией поделился телеграм-канал «Два кольца».

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«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань», которая начнётся в 19:30 мск.

В серии плей-офф с «Зенитом» Миллер набрал 126 очков за шесть матчей. Это второй показатель в истории Единой лиги. На первом месте находится разыгрывающий Ненад Димитриевич, который в 2024 году набрал 132 очка в полуфинале с «Локо». Получается, Миллеру необходимо набрать семь очков в решающей игре, чтобы обойти достижение бывшего игрока УНИКСа.

В свою очередь, Бэйкон занимает четвёртую строчку в списке с 119 набранными очками. Если Дуэйн наберёт 14 очков, то тоже побьёт рекорд Димитриевича.